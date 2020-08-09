Ковид: число заболевших без пневмонии

Медицина


За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 872 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 428 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) 

город Нур-Султан — 174 / 78 

город Алматы — 151 / 73 

город Шымкент — 24 / 13 

Акмолинская область — 39 / 22 

Актюбинская область — 10 / 5 

Алматинская область — 23 / 16 

Атырауская область — 41 / 35 

Восточно-Казахстанская область — 78 / 30 

Жамбылская область — 30 / 18 

Западно-Казахстанская область — 55 / 24 

Карагандинская область — 90 / 27 

Костанайская область — 30 / 13 

Кызылординская область — 6 / 6 

Мангистауская область — 29 / 24 

Павлодарская область — 26 / 15 

Северо-Казахстанская область — 40 / 11 

Туркестанская область — 26 / 18 

Всего в стране выявлено 98701 заболевший.

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