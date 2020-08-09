Ковид: число заболевших без пневмонии



За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 872 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 428 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 174 / 78

город Алматы — 151 / 73

город Шымкент — 24 / 13

Акмолинская область — 39 / 22

Актюбинская область — 10 / 5

Алматинская область — 23 / 16

Атырауская область — 41 / 35

Восточно-Казахстанская область — 78 / 30

Жамбылская область — 30 / 18

Западно-Казахстанская область — 55 / 24

Карагандинская область — 90 / 27

Костанайская область — 30 / 13

Кызылординская область — 6 / 6

Мангистауская область — 29 / 24

Павлодарская область — 26 / 15

Северо-Казахстанская область — 40 / 11

Туркестанская область — 26 / 18

Всего в стране выявлено 98701 заболевший.