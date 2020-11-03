Коронавирус: заболевших 449. Половина в ВКО

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 449 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 19

город Алматы — 25

Акмолинская область — 28

Актюбинская область — 5

Алматинская область — 17

Атырауская область — 7

Восточно-Казахстанская область — 226

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область — 13

Карагандинская область — 16

Костанайская область — 15

Павлодарская область — 40

Северо-Казахстанская область — 34

Всего в стране выявлены 113309 заболевших.