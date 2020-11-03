Коронавирус: заболевших 449. Половина в ВКО

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 449 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 19
город Алматы — 25
Акмолинская область — 28
Актюбинская область — 5
Алматинская область — 17
Атырауская область — 7
Восточно-Казахстанская область — 226
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 13
Карагандинская область — 16
Костанайская область — 15
Павлодарская область — 40
Северо-Казахстанская область — 34
Всего в стране выявлены 113309 заболевших.