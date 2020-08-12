Коронавирус: заболевшие за сутки по областям

Медицина

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 377 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на специальный сайт сoronavirus2020.kz. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) 

город Нур-Султан — 143 / 105 

город Алматы — 97 / 75 

город Шымкент — 7 / 1 

Акмолинская область — 50 / 27 

Актюбинская область — 16 / 6 

Алматинская область — 22 / 15 

Атырауская область — 21 / 18 

Восточно-Казахстанская область — 75 / 26 

Жамбылская область — 19 / 16 

Западно-Казахстанская область — 45 / 20 

Карагандинская область — 66 / 9 

Костанайская область — 29 / 17 

Кызылординская область — 9 / 6 

Мангистауская область — 15 / 11 

Павлодарская область — 26 / 8 

Северо-Казахстанская область — 35 / 10 

Туркестанская область — 16 / 7 

Всего в стране выявлено 100855 заболевших.

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