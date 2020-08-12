Коронавирус: заболевшие за сутки по областям

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусной инфекцией. Из них 377 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 143 / 105
город Алматы — 97 / 75
город Шымкент — 7 / 1
Акмолинская область — 50 / 27
Актюбинская область — 16 / 6
Алматинская область — 22 / 15
Атырауская область — 21 / 18
Восточно-Казахстанская область — 75 / 26
Жамбылская область — 19 / 16
Западно-Казахстанская область — 45 / 20
Карагандинская область — 66 / 9
Костанайская область — 29 / 17
Кызылординская область — 9 / 6
Мангистауская область — 15 / 11
Павлодарская область — 26 / 8
Северо-Казахстанская область — 35 / 10
Туркестанская область — 16 / 7
Всего в стране выявлено 100855 заболевших.