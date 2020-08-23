Коронавирус: заболели 230 человек

Медицина
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 230 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 105 без клинических проявлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): 

город Нур-Султан — 20 / 5 

город Алматы — 38 / 16 

город Шымкент — 4 / 0 

Акмолинская область — 13 / 7 

Актюбинская область — 5 / 3 

Алматинская область — 4 / 1 

Атырауская область — 15 / 12 

Восточно-Казахстанская область — 28 / 6 

Жамбылская область — 8 / 7 

Западно-Казахстанская область — 15 / 8 

Карагандинская область — 20 / 10 

Костанайская область — 11 / 1 

Кызылординская область — 2 / 2 

Мангистауская область — 10 / 10 

Павлодарская область — 14 / 3 

Северо-Казахстанская область — 13 / 7 

Туркестанская область — 10 / 7 

Всего в стране выявлены 104543 заболевших.

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