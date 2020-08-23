Коронавирус: заболели 230 человек

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 230 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 105 без клинических проявлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 20 / 5

город Алматы — 38 / 16

город Шымкент — 4 / 0

Акмолинская область — 13 / 7

Актюбинская область — 5 / 3

Алматинская область — 4 / 1

Атырауская область — 15 / 12

Восточно-Казахстанская область — 28 / 6

Жамбылская область — 8 / 7

Западно-Казахстанская область — 15 / 8

Карагандинская область — 20 / 10

Костанайская область — 11 / 1

Кызылординская область — 2 / 2

Мангистауская область — 10 / 10

Павлодарская область — 14 / 3

Северо-Казахстанская область — 13 / 7

Туркестанская область — 10 / 7

Всего в стране выявлены 104543 заболевших.