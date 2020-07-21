Коронавирус за сутки: курс на снижение

В Казахстане, по состоянию на 23:59 часов 20 июля, зарегистрированы 1630 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1630 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 745 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 248 / 134 город Алматы — 251 / 113 город Шымкент — 27 / 17 Акмолинская область — 53 / 27 Актюбинская область — 17 / 10 Алматинская область — 54 / 41 Атырауская область — 96 / 53 Восточно-Казахстанская область — 163 / 92 Жамбылская область — 61 / 37 Западно-Казахстанская область — 103 / 47 Карагандинская область — 168 / 77 Костанайская область — 57 / 26 Кызылординская область — 119 / 32 Мангистауская область — 54 / 14 Павлодарская область — 67 / 12 Северо-Казахстанская область — 72 / 2 Туркестанская область — 20 / 11 Всего в стране выявлено 73468 заболевших.