Коронавирус за сутки: идём по плато

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1740 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 816 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на специальный сайт сoronavirus2020.kz. В разрезе регионов (общая/бессимптомные) город Нур-Султан — 251 / 102 город Алматы — 220 / 118 город Шымкент — 39 / 17 Акмолинская область — 51 / 27 Актюбинская область — 36 / 13 Алматинская область — 53 / 44 Атырауская область — 156 / 112 Восточно-Казахстанская область — 215 / 95 Жамбылская область — 61 / 40 Западно-Казахстанская область — 91 / 48 Карагандинская область — 150 / 62 Костанайская область — 60 / 35 Кызылординская область — 80 / 32 Мангистауская область — 64 / 26 Павлодарская область — 109 / 24 Северо-Казахстанская область — 85 / 9 Туркестанская область — 19 / 12 Всего в стране выявлено 80 226 заболевших.