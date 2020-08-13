Коронавирус за сутки без пневмоний

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 517 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 278 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 38 / 12
город Алматы — 52 / 23
город Шымкент — 10 / 7
Акмолинская область — 32 / 14
Актюбинская область — 10 / 6
Алматинская область — 21 / 20
Атырауская область — 20 / 19
Восточно-Казахстанская область — 85 / 25
Жамбылская область — 19 / 8
Западно-Казахстанская область — 39 / 23
Карагандинская область — 56 / 13
Костанайская область — 27 / 9
Кызылординская область — 4 / 1
Мангистауская область — 21 / 20
Павлодарская область — 19 / 6
Северо-Казахстанская область — 33 / 7
Туркестанская область — 31 / 26
Всего в стране выявлено 101372 заболевших.