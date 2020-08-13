Коронавирус за сутки без пневмоний

Медицина

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 517 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 278 без клинических проявлений. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные) 

город Нур-Султан — 38 / 12 

город Алматы — 52 / 23 

город Шымкент — 10 / 7 

Акмолинская область — 32 / 14 

Актюбинская область — 10 / 6 

Алматинская область — 21 / 20 

Атырауская область — 20 / 19 

Восточно-Казахстанская область — 85 / 25 

Жамбылская область — 19 / 8 

Западно-Казахстанская область — 39 / 23 

Карагандинская область — 56 / 13 

Костанайская область — 27 / 9 

Кызылординская область — 4 / 1 

Мангистауская область — 21 / 20 

Павлодарская область — 19 / 6 

Северо-Казахстанская область — 33 / 7 

Туркестанская область — 31 / 26 

Всего в стране выявлено 101372 заболевших.

Administrator

Related Posts

13 августа 2020 0

Пневмонии: заболевшие и умершие за сутки

12 августа 2020 0

Коронавирус: заболевшие за сутки по областям

12 августа 2020 0

Ковид: число пневмоний не снижается

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *