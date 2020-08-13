Коронавирус за сутки без пневмоний

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 517 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 278 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 38 / 12

город Алматы — 52 / 23

город Шымкент — 10 / 7

Акмолинская область — 32 / 14

Актюбинская область — 10 / 6

Алматинская область — 21 / 20

Атырауская область — 20 / 19

Восточно-Казахстанская область — 85 / 25

Жамбылская область — 19 / 8

Западно-Казахстанская область — 39 / 23

Карагандинская область — 56 / 13

Костанайская область — 27 / 9

Кызылординская область — 4 / 1

Мангистауская область — 21 / 20

Павлодарская область — 19 / 6

Северо-Казахстанская область — 33 / 7

Туркестанская область — 31 / 26

Всего в стране выявлено 101372 заболевших.