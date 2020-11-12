Коронавирус: за сутки 587 заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передаёт coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 47
город Алматы — 30
город Шымкент — 8
Акмолинская область — 39
Актюбинская область — 8
Алматинская область — 16
Атырауская область — 12
Восточно-Казахстанская область — 231
Жамбылская область — 6
Западно-Казахстанская область — 28
Карагандинская область — 16
Костанайская область – 57
Кызылординская область — 2
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 49
Северо-Казахстанская область — 35
Туркестанская область — 2
Всего в стране выявлены 118 491 заболевший.