Коронавирус в регионе: с 27 марта по 7 июля

Подробности о заболевших коронавирусом рассказал аким Атырауской области.

«На территории Атырауской области с 27 марта по 7 июля зарегистрировано 6 156 подтвержденных случаев COVID-19, включая бессимптомных.Наибольшее количество зараженных коронавирусом зарегистрировано в Жылыойском районе. Здесь находится 2 822 инфицированных. Из них 2 063 случая выявлены на месторождении Тенгиз. Зараженные коронавирусом на Тенгизе — граждане в возрасте от 20 до 60 лет. Еще 3 373 случая выявлены во время скрининга. А 1 902 это контактировавшие с больными. У остальных вирус выявлен при самостоятельном обращении за медицинской помощью. Люди в сельской местности, собравшиеся на свадьбах и поминках, также способствовали распространению вируса. В Атырау за последние семь дней прирост заболевших коронавирусом составил около 6%», — сообщил в ходе онлайн-брифинга аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.



На сегодняшний день в области из 6 156 зараженных коронавирусом 1 476 человек выздоровели.