Коронавирус: в регионе 5 заболевших

Медицина
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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 94 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 15

город Алматы — 9

город Шымкент — 4

Акмолинская область — 4

Актюбинская область — 3

Атырауская область — 5

Восточно-Казахстанская область — 17

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 4

Костанайская область — 4

Мангистауская область — 2

Павлодарская область — 8

Северо-Казахстанская область — 13

Всего в стране выявлены 108757 заболевших.

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