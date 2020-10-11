Коронавирус: в регионе 5 заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 94 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 15
город Алматы — 9
город Шымкент — 4
Акмолинская область — 4
Актюбинская область — 3
Атырауская область — 5
Восточно-Казахстанская область — 17
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 4
Костанайская область — 4
Мангистауская область — 2
Павлодарская область — 8
Северо-Казахстанская область — 13
Всего в стране выявлены 108757 заболевших.