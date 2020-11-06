Коронавирус: в разрезе регионов. ВКО бьет рекорды

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 591 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 34

город Алматы — 30

город Шымкент — 5

Акмолинская область — 30

Актюбинская область — 6

Алматинская область — 10

Атырауская область — 9

Восточно-Казахстанская область — 250

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область — 49

Карагандинская область — 20

Костанайская область — 49

Павлодарская область – 68

Северо-Казахстанская область — 25

Туркестанская область — 2

Всего в стране выявлено 114826 заболевших.