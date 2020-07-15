Коронавирус: в области 179 вновь заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1759 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 844 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus.2020.kz. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 250 / 103 город Алматы — 229 / 43 город Шымкент — 28 / 13 Акмолинская область — 42 / 25 Актюбинская область — 196 / 158 Алматинская область — 82 / 65 Атырауская область — 179 / 151 Восточно-Казахстанская область — 139 / 61 Жамбылская область — 79 / 42 Западно-Казахстанская область — 98 / 58 Карагандинская область — 98 / 35 Костанайская область — 45 / 21 Кызылординская область — 53 / 10 Мангистауская область — 38 / 24 Павлодарская область — 88 / 18 Северо-Казахстанская область — 75 / 2 Туркестанская область — 40 / 15 Всего в стране выявлено 63514 заболевших.