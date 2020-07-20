Коронавирус: сколько людей заболевших за сутки

В Казахстане, по состоянию на 23:59 часов 19 июля, зарегистрированы 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. Зарегистрированы 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: — симптомных носителей — 793, — бессимптомных носителей — 706. Всего в стране подтверждено 71 838 случаев, из них: в Атырауской области — 9187(+130), в городе Алматы — 9143(+221), в городе Нур-Султан -8371(+226), в Карагандинской области — 7058(+148), в ЗКО — 4742(+95), в городе Шымкент — 4453(+43), в ВКО — 4087(+112), в Алматинской области — 3625(+43), в Жамбылской области — 2896(+104), в Актюбинской области — 2736(+13), в Туркестанской области — 2477(+20), в Павлодарской области — 2380(+106), в Мангистауской области — 2294(+42), в Кызылординской области -2230(+19), в СКО — 2198(+69), в Акмолинской области — 2001(+52), в Костанайской области — 1960(+56).