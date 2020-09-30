Коронавирус: сколько заболели за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 75 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 16

город Алматы – 5

Акмолинская область — 1

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 3

Атырауская область — 5

Восточно-Казахстанская область — 22

Западно-Казахстанская область — 3

Карагандинская область — 5

Костанайская область — 2

Павлодарская область — 6

Северо-Казахстанская область — 5

Всего в стране выявлены 107908 заболевших.