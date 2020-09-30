Коронавирус: сколько заболели за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 75 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 16
город Алматы – 5
Акмолинская область — 1
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 3
Атырауская область — 5
Восточно-Казахстанская область — 22
Западно-Казахстанская область — 3
Карагандинская область — 5
Костанайская область — 2
Павлодарская область — 6
Северо-Казахстанская область — 5
Всего в стране выявлены 107908 заболевших.