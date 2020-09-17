Коронавирус: сколько вновь заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 9
город Алматы — 4
Акмолинская область — 3
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 2
Атырауская область — 7
Восточно-Казахстанская область — 20
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 4
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 2
Кызылординская область — 2
Павлодарская область — 5
Северо-Казахстанская область — 5
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 107056 заболевших.