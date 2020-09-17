Коронавирус: сколько вновь заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 72 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 9

город Алматы — 4

Акмолинская область — 3

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 2

Атырауская область — 7

Восточно-Казахстанская область — 20

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 4

Карагандинская область — 6

Костанайская область — 2

Кызылординская область — 2

Павлодарская область — 5

Северо-Казахстанская область — 5

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 107056 заболевших.