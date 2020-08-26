Коронавирус: сколько и где заболели

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 173 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 75 — без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 16 / 3

город Алматы — 21 / 6

город Шымкент — 2 / 0

Акмолинская область — 7 / 4

Актюбинская область — 4 / 0

Алматинская область — 4 / 2

Атырауская область — 17 / 16

Восточно-Казахстанская область — 27 / 8

Жамбылская область — 3 / 1

Западно-Казахстанская область — 11 / 6

Карагандинская область — 19 / 4

Костанайская область — 9 / 6

Кызылординская область — 1 / 1

Мангистауская область — 5 / 5

Павлодарская область — 6 / 4

Северо-Казахстанская область — 11 / 5

Туркестанская область — 10 / 4

Всего в стране выявлены 105075 заболевших.