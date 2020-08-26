Коронавирус: сколько и где заболели

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 173 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 75 — без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 16 / 3
город Алматы — 21 / 6
город Шымкент — 2 / 0
Акмолинская область — 7 / 4
Актюбинская область — 4 / 0
Алматинская область — 4 / 2
Атырауская область — 17 / 16
Восточно-Казахстанская область — 27 / 8
Жамбылская область — 3 / 1
Западно-Казахстанская область — 11 / 6
Карагандинская область — 19 / 4
Костанайская область — 9 / 6
Кызылординская область — 1 / 1
Мангистауская область — 5 / 5
Павлодарская область — 6 / 4
Северо-Казахстанская область — 11 / 5
Туркестанская область — 10 / 4
Всего в стране выявлены 105075 заболевших.