Коронавирус: сколько и где заболели за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 20

город Алматы — 3

Акмолинская область — 2

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 3

Атырауская область — 5

Восточно-Казахстанская область — 28

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 4

Костанайская область — 2

Кызылординская область — 1

Северо-Казахстанская область — 5

Всего в стране выявлены 107450 заболевших.