Коронавирус: сколько и где заболели за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 20
город Алматы — 3
Акмолинская область — 2
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 3
Атырауская область — 5
Восточно-Казахстанская область — 28
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 4
Костанайская область — 2
Кызылординская область — 1
Северо-Казахстанская область — 5
Всего в стране выявлены 107450 заболевших.