Коронавирус: сколько будет стоить вакцина

Сколько может стоить вакцинация против коронавируса. На этот вопрос в ходе пресс-конференции ответил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы уже говорили ранее, есть группы риска. Это инвалиды, беременные женщины, дети, имеющие хронические заболевания. Для них на бюджетные средства закупилось 2 млн доз и они будут вакцинироваться бесплатно. Они будут вакцинироваться в медучреждениях по месту жительства. В целом, вакцинация для желающих будет произведена за свой счет. Такая возможность предоставляется. Как вы знаете, есть российские, французские вакцины. Стоимость по данным «СК Фармации» составляет 2100 тенге и достигает 4500 тенге», — рассказал директор департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения .

По его данным, у нас циркулируют те же штаммы гриппа, что есть в России, где вакцинируют 60% населения. Это дает возможность снизить уровень заболеваемости гриппом.

«Думаю, в будущем, мы достигнем тех же показателей, но пока мы хотим провакцинировать 10% населения за счет бюджета. Это уже позволяет снизить уровень заболеваемости. Когда этот уровень доведем до 60%, можно будет говорить о формировании коллективного иммунитета. В этом случае у нас гриппом будут болеть очень мало людей», — отметил он. Официальный представитель

Минздрава Багдат Коджахметов пояснил, что информация, которая была озвучена, касается вакцины против гриппа.

«Вакцина против коронавирусной инфекции еще не готова и еще неизвестно, сколько она будет стоить. Вероятно, она будет стоить столько же, сколько стоит вакцина против гриппа. Сегодня вакцинация против гриппа является самым эффективным способом в мире для предотвращения заболевания любыми вирусными инфекциями», — добавил он.