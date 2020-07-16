Коронавирус: ситуация в мире

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 16 июля, по всему миру зарегистрировано 187 719 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, 13 338 364 человек заразились коронавирусной инфекцией. К сожалению, пандемия унесла жизнь более 579 тысяч человек. Как обстоит ситуация с коронавирусной инфекцией по всему миру, как страны ведут борьбу с пандемией, подробнее в материале корреспондента МИА «Казинформ». *** Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн объявил, что в этой стране должно произойти чудо, чтобы избежать полной блокировки и победить COVID-19. Как пишет израильская ежедневная газета «Yedioth Ahronoth», Юлий Эдельштейн не знает других механизмов, чтобы избежать блокировки. По его словам, если ежедневный уровень инфицирования продолжит расти до 2000 случаев, а тяжелые случаи до 30, с острой потребностью в аппаратах искусственной вентиляции легких, то «положение станет трудным, традиционные услуги в больницах приостановятся, так как все будет только для пациентов COVID-19». Министр отказывается одобрять введение дополнительных ограничительных мер: закрытие ресторанов и развлекательных заведений, что помогло бы бороться с коронавирусом. «Я не верю в возможность ограниченного блокирования. Мы придем к полной изоляции, если не произойдет резкого снижения уровня инфицирования», — заключил Юлий Эдельштейн. *** Многие уже знают, что Глава государства Бразилии заразился коронавирусом. Тест президента этой страны на COVID-19 снова оказался положительным. Об этом сообщили сразу несколько средств массовой информации, такие как CNN Brazil, ТАСС. По словам самого Жаира Болсонару, чувствует он себя хорошо. Процент насыщения крови кислородом у него поднялся с 96 до 98. В отличие от многих заболевших у него не было проблем с дыханием или потерей вкуса. Как утверждает глава этого государства, анализы крови показали нормальные результаты. Ранее президент Бразилии утверждал, что благодаря гидроксихлорохину чувствует себя хорошо. Он все еще продолжает принимать этот лекарственный препарат. В ближайшие дни его ждет еще один тест на коронавирус, который определит, сможет ли он вернуться к прежнему режиму работы либо его снова ждем самоизоляция. *** Столица Колумбии Богота приняла на себя удар от коронавирусной инфекции – самая тяжелая ситуация с распространением вируса наблюдается именно в этом регионе — 55 056 случаев. За сутки в стране выявили более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, в целом пандемия не обошла стороной 165 169 граждан. За истекшие 24 часа в стране коронавирус унес жизнь 189 пациентов, всего 5 814 смертей от ковидной инфекции зарегистрировано в Колумбии. *** Индия находится на третьем месте в мире по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Число выявленных новых случаев за сутки возросло более чем на 29,4 тысячи — 936 181 случаев. Лечение от ковидной инфекции получают 319 840 человек, выздоровели 592 031 человек, умерли 24 309 человек. Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее количество заражения коронавирусом 267 665 человек, в сутки — 6741 случаев. В связи с текущей ситуацией в Индии, более 300 миллионов человек снова живут в карантинном режиме . Издание The Times сообщает, что в стране резко растет количество людей, заразившихся коронавирусом. В некоторых городах и штатах снова вводят ограничительные меры. К примеру, власти решили отправить население штата Бихар на 15-дневный карантин, жители города Бангалор также самоизолируются на неделю. *** В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 318 тысяч. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Мексики Хосе Луиса Аломию. За сутки в стране выявили 6149 новых случаев COVID-19. Пока весь мир ищет пути, чтобы не заболеть коронавирусом, в Мексике находятся и те, кто умышленно заражается ковидной инфекцией. Региональные власти даже ужесточили наказание за это. За умышленное заражение можно получить до трех лет лишения свободы в штате Нуэво-Леон или штраф до 35 тысяч песо (1,5 тысячи долларов). Телеканал Televisa сообщил, что решение властей региона вступило в силу во вторник. Глава регионального управления здравоохранения Мануэль де ла предупредил жителей: «Если вы страдаете какими-либо тяжелыми инфекционными заболеваниями и ставите под угрозу других людей, то ваше поведение будет рассматриваться как преступное». *** По состоянию на 16 июля, в Дании зафиксировано 13 092 случая заражения COVID-19. К сожалению, с начала пандемии коронавирус унес жизни 610 человек. Полностью вылечились 12 182 человека. Дания занимает 68 позицию в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. Накануне власти Дании сообщили, что аэропорты не будут принимать авиарейсы из регионов, входящих в так называемые «красные зоны», где зарегистрировано наибольшее количество заболевших. Кроме этого, отменены все мероприятия с участием более тысячи человек. *** Польша занимает 44 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире, зафиксировано 38 721 случаев заражения COVID-19. Согласно последним данным, в Польше госпитализировано 1575 человек. 73 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 87 698 человек находятся на карантине. При этом ежесуточное количество выздоравливающих от коронавирусной инфекции в Польше уже несколько недель подряд превышает количество заболевших. С середины марта действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.