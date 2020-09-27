Коронавирус: плюс 64

Медицина
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

В разрезе регионов: 

город Нур-Султан — 10 

город Алматы — 3 

Акмолинская область — 4 

Актюбинская область — 2 

Алматинская область — 2 

Атырауская область — 4 

Восточно-Казахстанская область — 17 

Жамбылская область — 2 

Западно-Казахстанская область — 2 

Карагандинская область — 4 

Костанайская область — 3 

Мангистауская область — 2 

Павлодарская область — 4 

Северо-Казахстанская область — 5 

Всего в стране выявлены 107723 заболевших.

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