Коронавирус: плюс 64

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 10
город Алматы — 3
Акмолинская область — 4
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 2
Атырауская область — 4
Восточно-Казахстанская область — 17
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 4
Костанайская область — 3
Мангистауская область — 2
Павлодарская область — 4
Северо-Казахстанская область — 5
Всего в стране выявлены 107723 заболевших.