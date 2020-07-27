Коронавирус: официальная статистика за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1402 заболевших коронавирусной инфекцией.Из них 589 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на специальный сайт сoronavirus2020.kz. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 292 / 105 город Алматы — 221 / 122 город Шымкент — 54 / 5 Акмолинская область — 56 / 32 Актюбинская область — 25 / 11 Алматинская область — 38 / 30 Атырауская область — 37 / 31 Восточно-Казахстанская область — 171 / 69 Жамбылская область — 52 / 26 Западно-Казахстанская область — 88 / 50 Карагандинская область — 106 / 40 Костанайская область — 58 / 23 Кызылординская область — 8 / 4 Мангистауская область — 45 / 13 Павлодарская область — 54 / 13 Северо-Казахстанская область — 74 / 7 Туркестанская область — 23 / 8 Всего в стране выявлено 83122 заболевших.