Коронавирус: новая мутация

Пандемия коронавируса затронула 216 стран и территорий.

Свободными от Covid-19 остаются лишь несколько маленьких островных государств. За минувшие сутки их стало меньше: коронавирус был впервые выявлен на Маршалловых островах. Ученые тем временем предупреждают о распространении нового штамма коронавируса в Европе, передает Бибиси.

Число заболевших в мире приближается к 45 миллионам. Заболевает более полумиллиона человек в день. По данным Университета Джонса Хопкинса, 1 миллион 181 тысяча человек умерли, 81,5 тысячи находятся в тяжелом и критическом состоянии. В наиболее пострадавших США пандемия привела к невиданному в истории размаху досрочного голосования по почте на предстоящих 3 ноября президентских выборах — свыше 50 миллионов человек уже проголосовали. Вирус мутирует До 80% новых случаев заболевания в Британии, 60% — в Ирландии и по 40% — во Франции и Швейцарии вызваны мутировавшим вирусом, отличающимся от того, который свирепствовал весной. Генная мутация предположительно произошла в июне в Испании, впервые была обнаружена у тамошних сельскохозяйственных рабочих и разнеслась по Европе с вернувшимися отдыхающими. Об этом говорится в докладе группы швейцарских и испанских исследователей, отслеживающих генные мутации коронавируса. Новой разновидности присвоено имя 20A.EU1. В ее генной структуре наблюдается шесть отличий от «классического» SARS-CoV-2.

По «генетическому почерку» ученым удалось вычислить место ее возникновения. Вирус, выявляемый сейчас у многих больных по всей Европе, несомненно, принадлежит к одной разновидности, зародившейся летом в Испании, заявила Financial Times швейцарский профессор Таня Штадлер. Экспресс-обследования пассажиров в аэропортах и остальные меры, действовавшие летом, оказались недостаточными, констатирует руководитель группы, Эмма Нодкрофт, специалист по эволюционной генетике из Базельского университета. Другой соавтор, испанский генетик Иньяки Комас, предполагает, что победное шествие 20A.EU1 началось с какого-то одного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько «суперраспространителей».

Причину его дальнейшего стремительного расползания ученый видит в рискованном поведении отдыхавших в Испании туристов, которое они продолжили и дома. Пока неизвестно, является ли новая мутация более опасной в плане заразности и течения болезни. «Такой разновидности коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что наблюдаемые генные изменения влияют на скорость передачи вируса или на исход болезни», — указывает доктор Ходкрофт.

По ее словам, сейчас вирусологи выясняют, затронули ли мутации так называемые «белковые шипы», при помощи которых вирус проникает в клетку человеческого организма. Ранее в США была выявлена еще одна новая мутация SARS-CoV-2, названная D614G, и, предположительно, более агрессивная. В Англии эпидемия растет слишком быстро. Шотландия вводит новые ограничения Имперский колледж Лондона опубликовал результаты исследования, согласно которому каждый день в Англии Covid-19 заражается 100 тысяч человек. Скорость распространения эпидемии растет. По существующим оценкам число заболевших удваивается каждые девять дней. Какие конкретно меры будут предпринимать власти, пока неизвестно, хотя, по словам чиновников, Англия «вступила в критическую стадию», и «надо что-то менять». Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о введении новых правил в соответствии с разделением районов по числу заболевших и скорости распространения инфекции. Она отметила, что ситуация в Европе остается очень сложной, эпидемия растет, поэтому нельзя отбросить возможность еще одного жесткого карантина. В Польше резко выросло число заболевших. Правительство считает, что это связано с протестами Общее число заболевших в Польше превысило 300 тысяч человек.

Представители правительства предупреждают, что скорость распространения инфекции будет расти из-за массовых протестов, прокатившихся по всей стране после решения Конституционного суда ввести почти полный запрет на аборты. На краю света На Маршалловых островах, одном из немногих мест на Земле, остававшихся свободным от Covid-19, выявлены первые два случая заболевания. 35-летняя женщина и 46-летний мужчина, работники базы ВВС США на атолле Кваджалейн, прилетевшие американским военным бортом из Гонолулу, сдали положительные тесты на коронавирус и были отправлены на карантин. Местные власти утверждают, что угрозы заражения населения нет. Тихоокеанские островные государства — Маршалловы острова, Кирибати, Микронезия, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Тувалу и Вануату — полностью изолировались от внешнего мира еще в марте. В июне правительство Маршалловых островов сделало исключения для персонала американской базы на атолле Кваджалейн с условием, что все прибывшие будут проходить трехдневный карантин на ее территории. Маршалловы острова — архипелаг из примерно тысячи коралловых атоллов, большая часть из которых необитаема, расположенный чуть севернее экватора. Население — 55 тысяч человек. «Зима будет тяжелой» Во Франции и Германии со следующего понедельника вступает в силу «легкий локдаун».

В двух крупнейших государствах Европы до конца ноября закрываются рестораны, бары и все развлекательные и спортивные учреждения. Французам, кроме того, придется для выхода из дома заполнить специальную электронную форму, указав уважительную причину. Во Франции за минувшие сутки заболело 36 437 и умерло 244 человека, в Германии заразилось 16 744 человека(рекордная цифра с начала пандемии), 89 умерло. «Вторая волна коронавируса, которая, без сомнения, хуже первой, грозит накрыть нас с головой», — заявил Макрон в телеобращении в среду, обосновывая необходимость принимаемых мер. «Предстоит тяжелая зима, четыре трудных холодных месяца, но она когда-нибудь кончится», — сказала Меркель, выступая в четверг в бундестаге. Кроме того, она жестко отреагировала на заявления популистов, утверждающих, что коронавирус не представляет опасности.

«Мы находимся в очень непростой ситуации, — сказала Меркель. — Ограничение социальных контактов является необходимым и взвешенным решением». Канцлер объявила о выделении 10 миллиардов евро на поддержку малого бизнеса и раскритиковала воинствующих коронаскептиков. Ее слова о том, что «ложь, дезинформация, конспирология и ненависть вредят не только демократии, но и борьбе с вирусом», вызвали протестующие выкрики депутатов от правой партии «Альтернатива для Германии». Что еще происходит в мире: О дополнительных ограничениях объявлено в Италии. До конца ноября все заведения общепита должны заканчивать работу в 18:00. Полностью закрываются театры, кинотеатры, спортивные залы и бассейны. Запрещается проводить многолюдные свадьбы, крестины и похороны. В больницах Бельгии количество пациентов с Covid-19 увеличилось до 5924 — самый высокий показатель с 6 апреля. 99 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. Саудовская Аравия объявила, что с 1 ноября разрешит умру, так называемое малое паломничество в Мекку, которое может, в отличие от хаджа, происходить в любое время года. Саудовская Аравия закрыла границы для иностранных паломников в январе, а для своих граждан — в июле.