Коронавирус: нарушения слуха, зрения, диабет

У некоторых казахстанцев, переболевших коронавирусом даже в легкой форме, через некоторое время проявляется «постковидный» синдром. О последствиях заражения COVID-19 и симптомах синдрома рассказала кардиолог Махаббат Бекбосынова, передает Tengrinews.kz.

«Сегодня однозначно ясно, что коронавирусная инфекция — это системное воспаление сосудов, потому что поражаются в первую очередь клетки, которые выстилают сосуды. Это не пневмония в том виде, в котором мы привыкли трактовать бактериальную пневмонию или последствия гриппа. Это действительно системное заболевание сосудов, и поражение идет абсолютно всех органов и систем.

Легкие принимают наибольший удар, потому что вирус в клетку проникает через рецепторы ангиотензин-превращающего фермента, которых больше всего в легких. Затем уже включается иммунная система. В самых тяжелых формах идет гиперактивация иммунной системы, и она начинает работать против собственных клеток организма», — рассказала исполняющая обязанности председателя Национального научного кардиохирургического центра Махаббат Бекбосынова.

По ее словам, если в самом начале пандемии говорили, что 80 процентов заболевших переносят инфекцию в легкой форме, то сейчас врачи понимают, что COVID-19 просто по-разному проявляется у разных людей, но имеет свои последствия.

«Инфекция затрагивает даже тех, кто перенес ее в легкой форме, тех, кто просто потерял обоняние или перенес небольшое повышение температуры. «Постковидный» синдром выставляется через два-три месяца после того, как человек выписался из больницы и уже считается выздоровевшим.

То есть человек чувствует себя хорошо, выписывается из больницы. Он себя считает здоровым, и вдруг у него через время появляются сразу такие симптомы. Они появляются на фоне абсолютного, казалось бы, благополучия», — пояснила врач.

Бекбосынова отмечает, что проявления «постковидного» синдрома очень многоплановые. Эти симптомы могут быть как самостоятельными, так и сопровождаться дыхательной недостаточностью.

«Есть неврологические нарушения. Я не говорю про тяжелые формы COVID-19, а именно у тех, кто в легкой форме переболел. Остаются последствия в виде нарушения памяти, зрения, слуха. Появляются бессонница, раздражительность, депрессия. Есть пациенты, у которых не было сахарного диабета, но после болезни впервые возник COVID-индуцированный сахарный диабет. Как долго могут оставаться эти нарушения, сегодня еще изучается», — рассказала кардиолог.

Она добавила, что в ее практике встретились уже 30 пациентов с «постковидным» синдромом.

Врач посоветовала всем переболевшим коронавирусом обратиться к врачу и пройти обследование.

«Тот опыт, который мы имеем по диагностике «постковидного» синдрома, мы будем распространять по стране, чтобы таких пациентов можно было взять на учет», — добавила она.

Источник: Tengrinews.kz