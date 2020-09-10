Коронавирус: когда ждать вторую волну в РК

О возможных сроках второй волны коронавируса в Казахстане рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Мы сейчас занимаемся прогнозированием. Самые точные прогнозы делаются на период двух недель. Те показатели, которые мы имеем на каждый день, варьируются. В целом, сегодня эти прогнозы привязаны к общему проценту людей, которые носят маски, то есть – соблюдение социальной дистанции и масочного режима. От этого очень сильно зависит прогноз заболеваемости. Чтобы спрогнозировать заболеваемость, мы должны понимать, насколько у нас идет разобщение наших граждан в данный момент», — сказал министр здравоохранения в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

По словам Алексей Цоя, прогнозы ведутся и каждый день мониторятся.

«Ориентировочно мы видим, что возможен рост на период ноябрь-декабрь. Это связано с возможной второй волной и наслоением острых респираторных вирусных инфекций и гриппа», — пояснил министр.

Ранее глава Минздрава заявил, что Казахстан готовится к возможной второй волне коронавирусной инфекции. На сегодня в некоторых европейских странах, а также в Южной Корее наблюдается повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией.