Коронавирус: какова ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) общее число заразившихся коронавирусной инфекции в мире составляет 12 млн 964 тысяч человек, в то время как по сведениям Университета Джонса Хопкинса в мире заразились более 13 млн 287 тысяч человек. При этом инфекция распространилась в 188 странах мира, передает корреспондент МИА «Казинформ». На сегодня от коронавируса в мире скончались более 570 тысяч человек. Согласно данным ВОЗ, самое большое количество заболевших регистрируется в США – более 6 млн человек. В Бразилии же более зарегистрировано 1 млн 800 тысяч, в Индии – 906 тысяч, в России — 739–тысяч случаев коронавирусной инфекции. Количество больных в мире ежедневно увеличивается. В каких странах активно растет количество заразившихся? *** К примеру, в Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство страны приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах ограничат количество посетителей в связи с ростом заболеваемости. При этом, как пишут израильские СМИ, комиссия Кнессета по коронавирусу пытается добиться отмены части ограничений. По данным Министерства здравоохранения страны, общее число умерших составило 365. Согласно данным министерства, число больных на текущий момент составляет 20 560. В тяжелом состоянии находятся 183 пациента, из них 54 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 323 человека уже выздоровели. По данным СМИ, ТОП-20 населенных пунктов Израиля по «плотности коронавируса»: лидируют Арара, Тифрах, Кирьят Малахи. *** Тем временем в Марокко продлили режим ЧС. Правительство страны продлило действие декрета о чрезвычайной ситуации до 1 августа 2020 года. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на постановление правительства страны. Декрет предоставляет местным властям свободу действий при принятии ограничительных мер по реагированию на вспышку коронавируса. Напомним, что с 25 июня возобновила работу большая часть экономики Марокко, в частности кафе, рестораны, спортивные клубы и другие развлекательные предприятия, за исключением провинций, где число зараженных значительно выше, таких как Танжер, Марракеш и Сафи. Внутреннее авиасообщение было возобновлено, а границы будут открыты 14 июля для граждан, иностранных резидентов и их семей. По данным СМИ, в Марокко выявили 191 случай заражения коронавирусом. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования инфекцией достигло 15 936. Число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, составляет 255. *** В Молдове зарегистрировано 19 439 случаев COVID-19. На данный момент болеют 5997 человек — это активные случаи, без выздоровевших и умерших. Лидирует по количеству новых заражений за сутки Кишинев — 25 заболевших. На втором месте Яловены — 4 новых случая. В Бельцах, Дрокии и Сынжерее за сутки выявлено по 3 инфицированных COVID-19. На сегодня 362 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 24 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки выписано 126 вылеченных пациентов. Всего в Молдове от коронавируса излечились 12 793 человека. По данным зарубежных СМИ, количество жертв коронавируса выросло до 649 человек. Между тем в стране возможно введение новых ограничений из-за коронавируса. «Эпидемиологическая ситуация остается очень тревожной во всем мире, в Европе, и в регионе. Не является исключением и наша страна, несмотря на сокращение количества случаев заражения по сравнению с предыдущими неделями. Во все последние дни, за исключением вчерашнего, везде были зарегистрированы антирекорды по количеству случаев заражения. Многие страны вводят ограничения, в том числе для отрасли HoReCa (гостиницы, кафе рестораны). Не исключено, что и мы будем вынуждены вернуться к запретам, если ситуация не улучшится», — сказал премьер-министр Молдовы Ион Кику. Режим чрезвычайного положения в Молдове действовал с 17 марта по 15 мая. После 15 мая до 15 июля действует режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Это означает, что практически нет запретов на экономическую деятельность, при обязательном соблюдении социальной дистанции и других мер предосторожности. *** Ссылаясь на данные Минздрава, СМИ отметили, что за сутки число заразившихся коронавирусом в Бразилии выросло на 20 286 человек. Согласно официальным данным, всего с начала пандемии в стране заболели более 1,8 млн человек, 72 тыс. из этого числа. Выздороветь после заражения смогли более 1,1 млн. пациентов. Стоит отметить, что Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных и умерших от COVID-19. Общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 72 100 человек. За 12 июля в Бразилии выявили 24 831 случай заражения коронавирусом нового типа. С начала пандемии в стране подтвердили 1 864 681 случай инфицирования SARS-CoV-2. *** ЮАР обошла Иран и ворвалась в десятку антилидеров по числу зарегистрированных случаев коронавируса. В ЮАР зарегистрировано более 260 тыс. зараженных, скончались почти 4 тысяч человек, выздоровели 128 тысяч граждан. ЮАР вытолкнула Иран из топ-10 антирейтинга и заняла его место. Помимо запрета на продажу алкоголя, в стране с понедельника, 13 июля, вводится комендантский час. Выходить из дома запрещается с 21:00 до 04:00 по местному времени. Ношение масок на улице становится обязательным. Кроме того, действие режима чрезвычайного положения продлено до 15 августа. Обращаясь к согражданам, президент ЮАР заявил, что большинство жителей страны принимают меры для предотвращения распространения коронавируса, но некоторые ведут себя безответственно по отношению к себе и окружающим. По его словам, некоторые люди устраивают вечеринки, «попойки», а также ходят в людных местах без маски. Рамафоса объяснил введение запрета на продажу алкоголя необходимостью разгрузить систему здравоохранения страны. Как поясняет BBC, это должно сократить число пьяных драк, эпизодов домашнего насилия и пьянства по выходным, распространенного в ЮАР. *** Тем временем в Бельгии стали обязательными маски для лица в магазинах и других общественных местах для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявила премьер-министр Софи Вилмес, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico. Ношение масок уже является обязательным в общественном транспорте и для тех, кто работает в тесном контакте с людьми, например, для парикмахеров. С субботы это правило расширено на магазины и торговые центры, а также кинотеатры, театры, концертные площадки, культовые места, музеи и библиотеки. По последним данным, в Бельгии зарегистрировано более 62 тысяч случаев коронавируса. Сейчас болеют более 35 тысяч человек, скончались от инфекции 9787 граждан. *** На Филиппинах наблюдается самый большой в регионе ежедневный рост числа смертей от коронавируса. Министерство здравоохранения сообщило о 162 новых смертях, которые были подтверждены в воскресенье, плюс еще 65 в понедельник, с 2960 дополнительными инфекциями. Филиппины за последнюю неделю сообщили о более высоких ежедневных инфекциях, чем Индонезия, которая имеет самое большое число смертей и случаев заболевания в Юго-Восточной Азии. Филиппинские инфекции COVID-19 более чем утроились до 57 006 с 1 июня, когда ограничения начали ослабевать, чтобы позволить некоторым общественным транспортным средствам, ресторанам и торговым центрам вновь открыться, в попытке перезапустить экономику, разрушенную некоторыми из самых строгих и длинных в мире ограничений на передвижение и торговлю. Хотя Филиппины в последнее время активизировали тестирование, зарегистрированные 926 252 человека составляют менее 1% от 107-миллионного населения. Министерство здравоохранения заявило, что есть почти 12 000 предполагаемых положительных случаев, которые еще предстоит проверить, и число погибших в 1599 почти наверняка возрастет. *** В Чили зарегистрировали более 7 тысяч смертей от осложнений при COVID-19. Число летальных исходов, связанных с заболеванием COVID-19, в Чили возросло на 45 и составило 7 024. Об этом 13 июля сообщается на сайте чилийского минздрава. За сутки в стране зафиксировано 2 616 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Чили было подтверждено 317 657 подобных случаев. При этом 286 556 пациентов уже выздоровели. *** 14 июля в Пакистане зафиксировано 251625 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 1,90% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в Пакистане погибло уже 5 266 человек, летальность составляет 2.09%. Полностью вылечили от вируса 161 917 человек, восстановление составляет 64.35%. Пакистан занимает 12 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. *** В Колумбии за сутки выявили более 5 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее количество выявленных в Колумбии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки увеличилось более чем на 5 тысяч и превысило 150 тыс. Об этом 13 июля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети Twitter, передает агентство Regnum. На сегодняшний день стране от COVID-19 вылечился 63 451 человек, 2 265 из которых — за последние сутки. Изоляция в Колумбии при этом продлевается до 1 августа. *** В Аргентине за сутки выявили 2657 случаев заражения коронавирусом, сообщает Regnum. Общее количество выявленных на территории Аргентины подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 2 657 и стало превышать 100 тыс. Об этом сообщил Минздрав страны. По информации ведомства, в настоящее время общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 100 166. Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 умерли 35 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 1 845. При этом указывается, что на сегодняшний день в стране 42 694 человека вылечились от COVID-19.