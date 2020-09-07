Коронавирус: число заболевших за сутки снижается

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан — 4 город

Алматы — 4 Акмолинская область — 3

Алматинская область — 3

Атырауская область — 6

Восточно-Казахстанская область — 15

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 8

Карагандинская область — 5

Костанайская область — 3

Павлодарская область — 4

Северо-Казахстанская область — 4

Всего в стране выявлен 106 361 заболевший.