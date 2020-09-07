Коронавирус: число заболевших за сутки снижается

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 60 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 4 город
Алматы — 4 Акмолинская область — 3
Алматинская область — 3
Атырауская область — 6
Восточно-Казахстанская область — 15
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 8
Карагандинская область — 5
Костанайская область — 3
Павлодарская область — 4
Северо-Казахстанская область — 4
Всего в стране выявлен 106 361 заболевший.