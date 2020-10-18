Коронавирус: число заболевших за сутки по регионам

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 104 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает сайт Coronavirus2020.kz. В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 19

город Алматы — 9

Акмолинская область — 6

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 7

Атырауская область — 5

Восточно-Казахстанская область — 11

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 6

Карагандинская область — 9

Костанайская область — 5

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 13

Северо-Казахстанская область — 9

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлено 109406 заболевших.