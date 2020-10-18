Коронавирус: число заболевших за сутки по регионам

Медицина
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 104 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает сайт Coronavirus2020.kz.                                                            В разрезе регионов: 

город Нур-Султан — 19 

город Алматы — 9 

Акмолинская область — 6 

Актюбинская область — 2 

Алматинская область — 7 

Атырауская область — 5 

Восточно-Казахстанская область — 11 

Жамбылская область — 1 

Западно-Казахстанская область — 6 

Карагандинская область — 9 

Костанайская область — 5 

Мангистауская область — 1 

Павлодарская область — 13 

Северо-Казахстанская область — 9 

Туркестанская область — 1                                         

Всего в стране выявлено 109406 заболевших.

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