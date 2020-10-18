Коронавирус: число заболевших за сутки по регионам

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 104 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает сайт Coronavirus2020.kz. В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 19
город Алматы — 9
Акмолинская область — 6
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 7
Атырауская область — 5
Восточно-Казахстанская область — 11
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 6
Карагандинская область — 9
Костанайская область — 5
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 13
Северо-Казахстанская область — 9
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлено 109406 заболевших.