Коронавирус: число заболевших за сутки без пневмонии

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 2
город Алматы — 8
Акмолинская область — 3
Алматинская область — 1
Атырауская область — 3
Восточно-Казахстанская область — 17
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 7
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 2
Павлодарская область — 2
Северо-Казахстанская область — 5
Туркестанская область — 4
Всего в стране выявлен 106425 заболевших.