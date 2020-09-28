Коронавирус: число заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 1
город Алматы — 6
Акмолинская область — 4
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 2
Атырауская область — 4
Восточно-Казахстанская область — 14
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 1
Карагандинская область — 4
Костанайская область — 2
Павлодарская область — 6
Северо-Казахстанская область — 5
Всего в стране выявлены 107775 заболевших.