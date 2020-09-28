Коронавирус: число заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.



В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 1

город Алматы — 6

Акмолинская область — 4

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 2

Атырауская область — 4

Восточно-Казахстанская область — 14

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 1

Карагандинская область — 4

Костанайская область — 2

Павлодарская область — 6

Северо-Казахстанская область — 5

Всего в стране выявлены 107775 заболевших.