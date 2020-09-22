Коронавирус: число заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 67 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 5

город Алматы — 4

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 2

Атырауская область — 4

Восточно-Казахстанская область — 30

Жамбылская область — 3

Западно-Казахстанская область — 3

Карагандинская область — 4

Костанайская область — 3

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 1

Северо-Казахстанская область — 4

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 107 374 заболевших.