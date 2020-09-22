Коронавирус: число заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 67 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 5
город Алматы — 4
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 2
Атырауская область — 4
Восточно-Казахстанская область — 30
Жамбылская область — 3
Западно-Казахстанская область — 3
Карагандинская область — 4
Костанайская область — 3
Кызылординская область — 2
Мангистауская область — 1
Северо-Казахстанская область — 4
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 107 374 заболевших.