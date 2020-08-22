Коронавирус: число заболевших за сутки

242 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 113 без клинических проявлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 24 / 13
город Алматы — 40 / 9
город Шымкент — 1 / 1
Акмолинская область — 8 / 5
Актюбинская область — 2 / 2
Алматинская область — 7 / 4
Атырауская область — 17 / 15
Восточно-Казахстанская область — 30 / 5
Жамбылская область — 9 / 8
Западно-Казахстанская область — 16 / 9
Карагандинская область — 24 / 11
Костанайская область — 10 / 5
Кызылординская область — 2 / 2
Мангистауская область — 12 / 11
Павлодарская область — 15 / 5
Северо-Казахстанская область — 14 / 3
Туркестанская область — 11 / 5
Всего в стране выявлены 104313 заболевших.