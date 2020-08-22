Коронавирус: число заболевших за сутки

Медицина
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242 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 113 без клинических проявлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz. 

В разрезе регионов (общая/бессимптомные): 

город Нур-Султан — 24 / 13 

город Алматы — 40 / 9 

город Шымкент — 1 / 1 

Акмолинская область — 8 / 5 

Актюбинская область — 2 / 2 

Алматинская область — 7 / 4 

Атырауская область — 17 / 15 

Восточно-Казахстанская область — 30 / 5 

Жамбылская область — 9 / 8 

Западно-Казахстанская область — 16 / 9 

Карагандинская область — 24 / 11 

Костанайская область — 10 / 5 

Кызылординская область — 2 / 2 

Мангистауская область — 12 / 11 

Павлодарская область — 15 / 5 

Северо-Казахстанская область — 14 / 3 

Туркестанская область — 11 / 5 

Всего в стране выявлены 104313 заболевших.

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