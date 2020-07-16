Коронавирус: число заболевших вновь увеличилось

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1674 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 863 без клинических проявлений. В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан — 204 / 83 город Алматы — 219 / 126 город Шымкент — 76 / 40 Акмолинская область — 43 / 24 Актюбинская область — 53 / 28 Алматинская область — 88 / 55 Атырауская область — 218 / 176 Восточно-Казахстанская область — 133 / 60 Жамбылская область — 87 / 46 Западно-Казахстанская область — 101 / 61 Карагандинская область — 100 / 36 Костанайская область — 49 / 21 Кызылординская область — 74 / 36 Мангистауская область — 41 / 25 Павлодарская область — 63 / 20 Северо-Казахстанская область — 95 / 7 Туркестанская область — 30 / 19 Всего в стране выявлено 65188 заболевших.