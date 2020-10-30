Коронавирус: число заболевших резко увеличилось

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 392 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передаёт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 27
город Алматы — 18
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 20
Актюбинская область — 12
Алматинская область — 19
Атырауская область — 12
Восточно-Казахстанская область — 205
Жамбылская область — 3
Западно-Казахстанская область — 8
Карагандинская область — 10
Костанайская область — 8
Кызылординская область — 3
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 23
Северо-Казахстанская область — 17
Туркестанская область — 5
Всего в стране выявлены 111492 заболевших.