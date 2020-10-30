Коронавирус: число заболевших резко увеличилось

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 392 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передаёт Coronavirus2020.kz.                                                           

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 27

город Алматы — 18

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 20

Актюбинская область — 12

Алматинская область — 19

Атырауская область — 12

Восточно-Казахстанская область — 205

Жамбылская область — 3

Западно-Казахстанская область — 8

Карагандинская область — 10

Костанайская область — 8

Кызылординская область — 3

Мангистауская область — 1

Павлодарская область — 23

Северо-Казахстанская область — 17

Туркестанская область — 5

Всего в стране выявлены 111492 заболевших.

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