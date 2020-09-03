Коронавирус: число заболевших без пневмоний

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 88 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 33 без клинических проявлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 18 / 4

город Алматы — 5 / 1

город Шымкент — 1 / 0

Акмолинская область — 5 / 2

Актюбинская область — 3 / 1

Алматинская область — 1 / 1

Атырауская область — 5 / 4

Восточно-Казахстанская область — 14 / 4

Жамбылская область — 5 / 1

Западно-Казахстанская область — 8 / 4

Карагандинская область — 8 / 5

Костанайская область — 4 / 1

Павлодарская область — 4 / 3

Северо-Казахстанская область — 7 / 2

Всего в стране выявлены 106 032 заболевших.