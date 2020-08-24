Коронавирус: число заболевших без пневмоний за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 175 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 68 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 8 / 4
город Алматы — 12 / 3
город Шымкент — 1 / 0
Акмолинская область — 14 / 8
Актюбинская область — 5 / 2
Алматинская область — 7 / 3
Атырауская область — 15 / 13
Восточно-Казахстанская область — 28 / 3
Жамбылская область — 6 / 3
Западно-Казахстанская область — 13 / 7
Карагандинская область — 20 / 6
Костанайская область — 10 / 5
Кызылординская область — 1 / 1
Павлодарская область — 13 / 3
Северо-Казахстанская область — 12 / 3
Туркестанская область — 10 / 4
Всего в стране выявлены 104718 заболевших.