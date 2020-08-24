Коронавирус: число заболевших без пневмоний за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 175 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 68 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 8 / 4

город Алматы — 12 / 3

город Шымкент — 1 / 0

Акмолинская область — 14 / 8

Актюбинская область — 5 / 2

Алматинская область — 7 / 3

Атырауская область — 15 / 13

Восточно-Казахстанская область — 28 / 3

Жамбылская область — 6 / 3

Западно-Казахстанская область — 13 / 7

Карагандинская область — 20 / 6

Костанайская область — 10 / 5

Кызылординская область — 1 / 1

Павлодарская область — 13 / 3

Северо-Казахстанская область — 12 / 3

Туркестанская область — 10 / 4

Всего в стране выявлены 104718 заболевших.