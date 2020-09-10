Коронавирус: число вновь заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 86 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 13

город Алматы — 11

Акмолинская область — 4

Алматинская область — 5

Атырауская область — 8

Восточно-Казахстанская область — 17

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 8

Костанайская область — 2

Мангистауская область — 2

Павлодарская область — 3

Северо-Казахстанская область — 5

Туркестанская область — 4

Всего в стране выявлен 106584 заболевших.