Коронавирус: число вновь заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 86 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 13
город Алматы — 11
Акмолинская область — 4
Алматинская область — 5
Атырауская область — 8
Восточно-Казахстанская область — 17
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 8
Костанайская область — 2
Мангистауская область — 2
Павлодарская область — 3
Северо-Казахстанская область — 5
Туркестанская область — 4
Всего в стране выявлен 106584 заболевших.