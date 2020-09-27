Коронавирус: число пневмоний не снижается

За прошедшие сутки зафиксированы 229 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 71 человек выздоровел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.



Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 32452 , летальных случаев — 349 , выздоровевших — 27036 .