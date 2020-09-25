Коронавирус: число инфицированных за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 61 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 5

город Алматы — 5

Акмолинская область — 3

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 2

Атырауская область — 3

Восточно-Казахстанская область — 18

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 3

Карагандинская область — 6

Костанайская область — 3

Павлодарская область — 4

Северо-Казахстанская область — 5

Туркестанская область — 2

Всего в стране выявлены 107 590 заболевших.