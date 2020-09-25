Коронавирус: число инфицированных за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 61 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 5
город Алматы — 5
Акмолинская область — 3
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 2
Атырауская область — 3
Восточно-Казахстанская область — 18
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 3
Карагандинская область — 6
Костанайская область — 3
Павлодарская область — 4
Северо-Казахстанская область — 5
Туркестанская область — 2
Всего в стране выявлены 107 590 заболевших.