Коронавирус: число больных не снижается. В лидерах ВКО

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 31
город Алматы — 23
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 28
Актюбинская область — 5
Алматинская область — 13
Атырауская область — 9
Восточно-Казахстанская область — 197
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 14
Карагандинская область — 16
Костанайская область — 17
Павлодарская область — 41
Северо-Казахстанская область — 33
Всего в стране выявлено 113741 заболевших.