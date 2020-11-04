Коронавирус: число больных не снижается. В лидерах ВКО

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 31

город Алматы — 23

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 28

Актюбинская область — 5

Алматинская область — 13

Атырауская область — 9

Восточно-Казахстанская область — 197

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область — 14

Карагандинская область — 16

Костанайская область — 17

Павлодарская область — 41

Северо-Казахстанская область — 33

Всего в стране выявлено 113741 заболевших.