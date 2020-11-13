Коронавирус: 638 заболевших за сутки

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 638 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает сайт coronavirus2020.kz.                                                           

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 51

город Алматы — 39

город Шымкент — 4

Акмолинская область — 37

Актюбинская область — 10

Алматинская область — 16

Атырауская область — 12

Восточно-Казахстанская область — 261

Жамбылская область — 7

Западно-Казахстанская область — 30

Карагандинская область — 17

Костанайская область — 53

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 3

Павлодарская область — 49

Северо-Казахстанская область — 43

Туркестанская область — 4                                          

Всего в стране выявлены 119129 заболевших.

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