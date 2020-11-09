Коронавирус: 610 заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 610 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 29

город Алматы — 26

город Шымкент — 3

Акмолинская область — 42

Актюбинская область — 9

Алматинская область — 13

Атырауская область — 4

Восточно-Казахстанская область — 254

Жамбылская область — 4

Западно-Казахстанская область — 45

Карагандинская область — 16

Костанайская область — 60

Павлодарская область — 61

Северо-Казахстанская область — 42

Туркестанская область — 2

Всего в стране выявлены 116772 заболевших.