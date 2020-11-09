Коронавирус: 610 заболевших за сутки

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 610 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает coronavirus2020.kz.                                                            

В разрезе регионов: 

город Нур-Султан — 29 

город Алматы — 26 

город Шымкент — 3 

Акмолинская область — 42 

Актюбинская область — 9 

Алматинская область — 13 

Атырауская область — 4 

Восточно-Казахстанская область — 254 

Жамбылская область — 4 

Западно-Казахстанская область — 45 

Карагандинская область — 16 

Костанайская область — 60 

Павлодарская область — 61 

Северо-Казахстанская область — 42 

Туркестанская область — 2                                                                   

Всего в стране выявлены 116772 заболевших.

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