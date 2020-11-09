Коронавирус: 610 заболевших за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 610 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 29
город Алматы — 26
город Шымкент — 3
Акмолинская область — 42
Актюбинская область — 9
Алматинская область — 13
Атырауская область — 4
Восточно-Казахстанская область — 254
Жамбылская область — 4
Западно-Казахстанская область — 45
Карагандинская область — 16
Костанайская область — 60
Павлодарская область — 61
Северо-Казахстанская область — 42
Туркестанская область — 2
Всего в стране выявлены 116772 заболевших.