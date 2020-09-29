Коронавирус: 58 заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 58 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 6
город Алматы — 5
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 2
Алматинская область — 2
Атырауская область — 1
Восточно-Казахстанская область — 21
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 4
Костанайская область — 3
Павлодарская область — 6
Северо-Казахстанская область — 5
Всего в стране выявлены 107 833 заболевших.