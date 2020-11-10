Коронавирус: 564 заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 564 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает сайт coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 22

город Алматы — 24

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 44

Актюбинская область — 2

Алматинская область — 17

Атырауская область — 7

Восточно-Казахстанская область — 245

Жамбылская область — 5

Западно-Казахстанская область — 26

Карагандинская область — 14

Костанайская область — 63

Павлодарская область — 47

Северо-Казахстанская область — 46

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 117336 заболевших.