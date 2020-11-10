Коронавирус: 564 заболевших

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 564 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает сайт coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 22
город Алматы — 24
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 44
Актюбинская область — 2
Алматинская область — 17
Атырауская область — 7
Восточно-Казахстанская область — 245
Жамбылская область — 5
Западно-Казахстанская область — 26
Карагандинская область — 14
Костанайская область — 63
Павлодарская область — 47
Северо-Казахстанская область — 46
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 117336 заболевших.