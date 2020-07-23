Кому положены бесплатные тесты

Почти 17 тыс. ПЦР-исследований в Атырауской области профинансировал Фонд медицинского страхования.

По Атырауской области заключено договоров на 16 636 ПЦР исследований на общую сумму 191, 3 млн. тенге.

Для улучшения доступа населения к ПЦР-тестированию привлечено 4 поставщика, которые оказывают данные услуги, из них в стационарах проведено 7 686 тестов, по направлению участковых врачей – 734 тестов, — отметил директор Атырауского областного филиала НАО «ФСМС» Сабит Куралбек.

Действующие в области свыше 77 мобильных бригад при медорганизациях первичного звена также осуществляют собирают анализы пациентов с подозрением на коронавирус для проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции.

Это позволит, по мнению специалистов, решить вопрос своевременности оказания услуг населению и повысить их доступность. По данным Министерства здравоохранения РК, на данный момент мощность лабораторного тестирования достигла 32 000 тестов в сутки, количество лабораторий удалось увеличить до 59, из них по линии санитарный лабораторий медицинских организаций до 16.

Фонд медицинского страхования напоминает, какие группы населения имеют возможность пройти ПЦР-тестирование бесплатно за счет средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медстрахования.

В первую очередь – это пациенты, которые лежат в инфекционных стационарах. Проверять их необходимо в срочном порядке, чтобы подтвердить диагноз и выстроить алгоритм лечения. Следующая категория – это пациенты провизорных стационаров с подозрением на covid-19. У них есть определенные симптомы и нужно поставить точный диагноз. Затем это граждане, которые имеют симптомы ОРВИ и пневмонии и могут по направлению своего лечащего участкового врача по показаниям пройти тестирование. Для этого Фондом заключены договора с поликлиниками, семейными амбулаториями, они в свою очередь заключили договоры с лабораториями. Также тестирование предусмотрено для бессимптомных носителей вируса, госпитализированных в карантинный изолятор.

Кроме того, ПЦР-тесты сдают пациенты при плановой госпитализации в стационар, сюда относятся и беременные, пациенты при экстренной госпитализации.



Марина КУАНЫШЕВА