Количество звонков в call-центр на 103 снизилось в 2 раза

В Атырау количество поступающих звонков в call-центр по номеру 103 снизилось в два раза. Консультации врачей в режиме онлайн получают все жители региона, включая людей с легкой формой коронавируса и вирусными инфекциями, передаёт Региональная служба коммуникаций.

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По словам и.о. директора областной станции скорой помощи Наргиз Баймолдаевой, количество поступающих звонков в call-центр по номеру 103 значительно снизилось.

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«После 20 июня был пик вызовов. Если ранее проступало около 1300 звонков, то сейчас в сутки стало 720- 730 обращений. Из которых примерно 300 звонков от районных жителей. На данный момент, вызовы снизились на 25 %, уменьшилось и количество онлайн-консультаций. В основном обращаются температурящие больные, которые хотят узнать есть ли у них признаки коронавирусной инфекции. Что в этих случаях можно сделать, куда обратиться, какое лечение можно получить», — рассказала и.о. директора областной станции скорой помощи Наргиз Баймолдаева.

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Отметим, что специалисты call-центра занимаются консультативно- разъяснительной работой, объясняют какое симптоматическое лечение необходимо получить, какие лекарственные препараты нужно принимать и в течение какого времени. На данный момент, консультируют людей 36 квалифицированных врачей общей практики. Все они работают круглосуточно, в четыре смены.