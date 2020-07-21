Когда возобновят плановую медпомощь

Министерством здравоохранения разработан проект плана по поэтапному возобновлению оказания плановой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ». «Согласно поручению Главы государства министерством разработан проект Плана по поэтапному возобновлению оказания плановой медицинской помощи населению, в том числе высокотехнологичной. Проект Плана предусматривает два этапа возобновления плановой медицинской помощи в зависимости от узкопрофильности оказания услуг населению и от степени задействованности медицинских организаций в борьбе с COVID-19», — сообщил министр здравоохранения Алексей Цой в ходе заседания Правительства. Он отметил, что при занятости койки стационаров менее 50%, после соответствующей дезобработки планируется открыть профильные и плановые койки на 50%, при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. «Министерством совместно с местными исполнительными органами принимается комплекс мер для качественной реализации поручений Главы государства, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации с COVID-19. Данная работа будет нами продолжена», — проинформировал министр.