Когда в Атырау начнут лечить плановых больных

Больницы начнут плановое лечение в августе

В начале августа больницы Атырауской области начнут принимать больных в плановом порядке.

Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

По поручению Минздрава в регионе пациенты, подлежащие плановому лечению, с такими болезнями как рак, сахарный диабет, артериальное давление, сердечные заболевания, будут получать лечение в больницах. Ранее они записывались в поликлинику онлайн и находились под наблюдением врача, — сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.