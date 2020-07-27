Когда в Атырау начнут лечить плановых больных

Медицина

Больницы начнут плановое лечение в августе
В начале августа больницы Атырауской области начнут принимать больных в плановом порядке.
Об этом сообщил руководитель областного управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

  • По поручению Минздрава в регионе пациенты, подлежащие плановому лечению, с такими болезнями как рак, сахарный диабет, артериальное давление, сердечные заболевания, будут получать лечение в больницах. Ранее они записывались в поликлинику онлайн и находились под наблюдением врача, — сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.
Administrator

Related Posts

27 июля 2020 0

Коронавирус: официальная статистика за сутки

25 июля 2020 0

Изобретена нейтрализующая вирус ткань

25 июля 2020 0

Коронавирус за сутки: идём по плато

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *