Когда будет известна объединенная статистика по коронавирусу

В ходе онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова прокомментировала вопрос журналиста о том, почему не произошло объединение статистики по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день мы публикуем статистику как по пациентам с положительным коронавирусом, так и по пневмониям, вызванным ковидоподобными состояниями с ПЦР отрицательным результатом. Для того, чтобы объединить данную статистику, Алексей Владимирович уже говорил, что мы ждем согласования со Всемирной организацией здравоохранения. А также у нас в состоянии подготовки информационные системы для правильного заполнения данных медицинскими организациями», — прокомментировала Людмила Бюрабекова.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов отметил, что статистика будет объединена не менее, чем через две или три недели, когда мы сможем увидеть общую картину в сравнении с неделей к неделе.

«Еще с середины июля мы две недели работали над обучением врачей и апгрейдом компьютерной системы, куда сливается вся информация. И с 1 августа сдержали слово и начали информацию выдавать уже в существующем формате. Да, конечно, есть огрехи. Мы обещали делать это до 9 утра. В некоторые дни до мы давали это к обеду. Это тоже человеческий фактор, идет подготовительный процесс. Позиция Министерства здравоохранения в данной ситуации не только основана на рекомендациях ВОЗ, но и в связи с тем, что все-таки будет правильнее и корректнее сравнивать не день ко дню и не отрицательные с положительными, а неделю к неделе. Вот тогда мы увидим, какова реальная ситуация в стране, чтобы предпринять или решить, что делать дальше, после 17 августа, когда закончится карантин. Поэтому эти вопросы ключевые и важные. Статистика будет объединена не менее, чем через две или три недели, когда мы сможем увидеть общую картину в сравнении с неделей к неделе», — добавил Багдат Коджахметов.