Казахстанская вакцина от коронавируса

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о предварительных результатах испытаний отечественной вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша инактивированная вакцина и субъединичная вакцина включены в реестр ВОЗ. По инактивированной вакцине мы завершили доклинические испытания. Вы знаете, что порядка 25 дней назад сами разработчики этой вакцины добровольно вакцинировались и мы сегодня видим и по иммуноглобулину «М» и по иммуноглобулину «G» очень взрывной рост антител», — сказал Асхат Аймагамбетов, выступая на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогов и работников сферы образования и науки.

Министр добавил, что по результатам доклинических испытаний видна безопасность этой вакцины.



«Мы смотрели вопросы пирогенности, аллергенности и безопасности в целом этой вакцины. И предварительные результаты очень хорошие, очень высокие результаты показывают наши вакцины. Дальше на базе этого института ведется строительство био-фармацевтического завода по выпуску иммунно-биологических препаратов по стандарту GMP», — заключил Асхат Аймагамбетов.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.

Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.

1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. 26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.

В середине октября 2020 года планируется выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах , отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года. Также сообщалось, что во второй половине августа в Москву направится правительственная делегация Казахстана для обсуждения вопросов закупа российской вакцины от коронавируса, зарегистрированной первой в мире. В Минздраве РК прокомментировали возможность закупа российской вакцины.