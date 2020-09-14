Кампания прикрепления: с 15 сентября по 15 ноября можно выбрать поликлинику для прикрепления

В Казахстане стартует ежегодная кампания по свободному выбору в пределах территории проживания организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Прикрепиться к ней можно в течение двух месяцев – с 15 сентября по 15 ноября.

Для того чтобы врач мог наблюдать за здоровьем прикрепленных пациентов, рекомендуется выбирать поликлинику в непосредственной близости к месту проживания. В таком случае при необходимости врачи поликлиники могут посещать пациентов на дому, что особенно важно в период пандемии.

«Прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2021 года. При этом она должна будет заключить договор с Фондом на оказание услуг первичной медико-социальной помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС на предстоящий год. По итогам кампании прикрепления будет планироваться финансирование на 2021 год, учитывая распределение населения в разрезе медицинских организаций. Фонд заинтересован в абсолютной достоверности баз данных, ведь за каждого прикрепленного жителя ежемесячно медорганизациям оплачивается подушевое финансирование», – пояснил директор филиала по Атырауской области «Фондасоциального медицинского страхования» Сабит Құралбек.

Прикрепление к поликлинике осуществляется несколькими способами.

При обращении через веб-портал электронного правительства www.e.gov.kz прикрепление производится при наличии ЭЦП. В разделе здравоохранение необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о пациенте поликлиника получает из государственных информационных систем автоматически. При успешной операции гражданину выдается уведомление о прикреплении в виде электронного документа, подписанного ЭЦП медорганизации.

Отдельные категории населения могут прикрепиться непосредственно в поликлинике. Для этого необходимо подать заявление произвольной формы и документ, удостоверяющий личность. К этим категориям относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, также опекуны или попечители, патронатные воспитатели; осужденные, отбывающие в колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащиесрочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, люди, которые оформляют прикрепление по доверенности.

Отмечаем, что кампания по прикреплению проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в Базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kz в разделе «Выбрать поликлинику».

До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее.

По состоянию на сентябрь остаются неприкрепленными к организациям ПМСП более 231 тыс. человек. Чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, им рекомендуется проверить статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства посредством ЭЦП.

Напомним, независимо от статуса застрахованности все граждане имеют право на гарантированный объем бесплатной медпомощи. Для плановой госпитализации, приема узкими специалистами, прохождения дорогостоящих обследований и получения высокотехнологичного лечения необходимо быть застрахованным в системе ОСМС. Свой статус застрахованности можно узнать на портале электронного правительства, на сайте Фонда и в Telegram через SaqtandyryBot.

НАО «Фонд социального медицинского страхования»

филиалпо Атырауской области

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